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Четыре человека пострадали при ДТП с участием двух машин в Петербурге

При столкновении двух автомобилей в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека, в том числе один пешеход, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу.

На пересечении улиц Ленина и Кузнецова в Петербурге столкнулись Мercedes и WV Passat, который затем выехал на тротуар и наехал на пешехода. Водитель WV Passat и пассажирка Мercedes находятся в тяжелом состоянии. Травмы получила также пассажирка WV Passat. Пешеход — девушка 1980 года рождения — находится в удовлетворительном состоянии.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД.

Ранее в Иркутской области столкнулись два автомобиля, в результате чего один человек погиб и пятеро пострадали. По информации регионального главка МВД, скончался 21-летний пассажир одной из машин.

Теги: новости РБК, ДТП, Санкт-Петербург
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