Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 64,42 (+0,13) Quote, 27 сен, 12:39
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 70,32 (-0,07) Quote, 27 сен, 12:39
На Украине подсчитали убытки морских портов после потери Крыма Политика, 10:18 Booking.com сообщил о нежелании молодежи России экономить на путешествиях Общество, 10:05 NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы Политика, 09:51 Илон Маск усомнился в существовании инопланетян Технологии и медиа, 09:38 Число погибших из-за землетрясения в Индонезии возросло до 30 Общество, 09:23 Прежде чем начинать свое дело на фудтраке: советы Яны Нагаевой РБК и ГАЗ, 09:14 Опросы показали возвращение Курца на пост канцлера в Австрии Политика, 09:00 СМИ обвинили Зеленского в оскорблениях в адрес правительства ФРГ Политика, 08:57 Российский боксер Ахмедов потерпел первое поражение в карьере Спорт, 08:37 Украинский эксперт заявил об усилении позиций России в мире Политика, 08:21 Уроженца Москвы отправили в самый быстрый нокаут в истории Bellator Спорт, 07:44 Глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны Политика, 07:18 Маск назвал сроки первого полета Starship на орбиту Технологии и медиа, 07:01 Врачи назвали полезные для здоровья сердца продукты питания Общество, 06:59
Общество ,  
0 
Число погибших из-за землетрясения в Индонезии возросло до 30

Число жертв землетрясения в Индонезии, произошедшего на юго-западном побережье индонезийского острова Серам 26 сентября, возросло до 30 человек, еще 156 человек пострадали. Об этом сообщает портал Rappler со ссылкой на индонезийское агентство по противодействию стихийным бедствиям.

Отмечается, что около 25 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. На фоне случившегося в регионе введено чрезвычайное положение, которое будет действовать до 9 октября.

Ранее погибшими числились 19 человек. 

Как сообщала ранее Геологическая служба США (USGS), землетрясение магнитудой 6,5 произошло в ночь на четверг у берегов Индонезии. Эпицентр стихии располагался в 8 км к юго-востоку от города Кайрату (остров Серам). Очаг залегал на глубине 29,9 км.

Теги: Индонезия, землетрясение, жертвы
Материалы по теме
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5
Общество
У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter