Число погибших из-за землетрясения в Индонезии возросло до 30

Число жертв землетрясения в Индонезии, произошедшего на юго-западном побережье индонезийского острова Серам 26 сентября, возросло до 30 человек, еще 156 человек пострадали. Об этом сообщает портал Rappler со ссылкой на индонезийское агентство по противодействию стихийным бедствиям.

Отмечается, что около 25 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. На фоне случившегося в регионе введено чрезвычайное положение, которое будет действовать до 9 октября.

Ранее погибшими числились 19 человек.

Как сообщала ранее Геологическая служба США (USGS), землетрясение магнитудой 6,5 произошло в ночь на четверг у берегов Индонезии. Эпицентр стихии располагался в 8 км к юго-востоку от города Кайрату (остров Серам). Очаг залегал на глубине 29,9 км.