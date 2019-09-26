У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов города Кайрату на юго-западном побережье индонезийского острова Серам. Об этом говорится в сообщении Геологической службы США.

По данным сейсмологов, глубина очага стихии составила 29,9 км. Информации о разрушениях, а также о пострадавших и погибших нет.

24 сентября в восточной части Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,6. В результате погибло 27 человек, еще порядка 500 человек пострадали. В результате землетрясения сильные повреждения получили объекты инфраструктуры, а также разрушена часть жилых домов.