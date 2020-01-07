Латвийские военные прекратили подготовку сил безопасности Ирака

Из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке латвийские военные прекратили подготовку иракских солдат, заявил официальный представитель Минобороны Латвии Каспар Галкин, передает агентство LETA.

«Латвийские военнослужащие в Ираке прекратили обучение военнослужащих сил безопасности Ирака и тренировки с ними», — сказал Галкин.

Участие латвийских солдат в учениях в Ираке запланировано до 1 февраля.

5 января парламент Ирака проголосовал за резолюцию, предусматривающую прекращение любого иностранного военного присутствия в стране, и власти начали разрабатывать механизм по выводу зарубежных войск. Причиной стала операция, проведенная США: в ночь на 3 января американские военные ликвидировали главу элитного иранского подразделения Касема Сулеймани, ударив с воздуха в районе багдадского аэропорта.