WP узнала о подготовке США санкций против Ирака

Администрация США начала разрабатывать возможные санкции против Ирака, однако среди чиновников нет единого мнения на этот счет, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех американских чиновников.

По словам источников издания, главная роль в случае введения санкций будет принадлежать Минфину США и Белому дому. Однако переговоры о возможных ограничениях против Ирака были предварительными и окончательного решения по ним не принято. Как сообщил один из собеседников, США планируют немного выждать, чтобы узнать, выполнит ли Ирак угрозу вывести американские войска со своей территории.

5 января парламент Ирака одобрил резолюцию, которая предусматривает прекращение любого иностранного военного присутствия в стране, и власти приступили к созданию механизма по выводу зарубежных войск. Причиной послужила военная операция, проведенная по приказу президента США Дональда Трампа: в ночь на 3 января американские военные устранили иранского генерала Касема Сулеймани, ударив с воздуха в районе аэропорта Багдада.