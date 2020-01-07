Захарова предложила зафиксировать «ошибку» США по выводу войск из Ирака

США назвал ошибкой опубликованное в СМИ письмо о выводе своих войск из Ирака, и это признание следует зафиксировать, чтобы потом Вашингтон не мог обвинить в данной утечке «русских хакеров», заявила в Facebook официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Предлагаю зафиксировать слово «ошибка», а то завтра опять начнут на «русских хакеров» или RT кивать», — написала она.

Вечером 6 января Reuters опубликовал письмо, в котором говорилось о планах Вашингтона вывести свои войска из Ирака. Позднее американское военное руководство заявило, что это был черновик без подписи и не предназначенный для публикации. В Пентагоне также опровергли информацию о выводе военных из Ирака.

5 января парламент Ирака проголосовал за резолюцию, предусматривающую прекращение любого иностранного военного присутствия в стране, и власти республики приступили к созданию механизма по выводу зарубежных войск. Причиной послужил авиаудар, нанесенный США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.