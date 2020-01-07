Синоптики сообщили об аномально теплой погоде в России

По всей России наблюдается аномально теплая погода, а в Сибири температура выше средней на 20 градусов, заявил исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

По его словам, в европейской части температура превышает среднюю на 6–8 градусов, в азиатской — на 8–20 градусов, а наибольшие отклонения наблюдаются в Красноярском крае и Якутии. Как объяснил синоптик, такую аномалию вызвал атлантический воздух, второй раз за зиму проникший через Уральские горы.

В Московском регионе температура на 5–7 градусов превысит климатическую норму, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ранее синоптики предупредили об аномально теплом январе. Погода в этом месяце будет изменчивой, с температурным режимом на 6–10 градусов выше климатической нормы.