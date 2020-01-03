Синоптики спрогнозировали аномальную погоду в январе

Температура воздуха в Центральной России в ближайшие десять дней превысит норму на 5–8 градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте центр «Фобос».

До середины месяца на европейской территории России сохранится перенос воздуха из умеренных широт Атлантики. По данным синоптиков, такой вид циркуляции бывает в тех случаях, когда на широте полярного круга развивается активная циклоническая деятельность, а циклонические вихри с запада на восток следуют один за другим. При этом на южных широтах в теплом воздухе формируются антициклоны, благодаря чему погода будет изменчивой с температурным режимом на 6–10 градусов выше климатической нормы.

В ближайшие дни в Центральной России ожидается чередование оттепелей с непродолжительными морозами. Минимальная температура составит десять градусов ниже нуля, а превышение нормы в среднем составит 5–8 градусов.

На Рождество в столичном регионе ожидается обусловленная скандинавским циклоном облачная погода с непродолжительными прояснениями. В ночь на 6 января синоптики прогнозируют небольшой снег, ветер юго-западный 3–8 м/с, в ночь на 7 января температура воздуха составит минус 6–9 градусов. Днем 7 января синоптики прогнозируют минус 4–6 градусов. Высота снежного покрова составит около 5–7 см.