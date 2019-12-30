Синоптики назвали уходящий год самым теплым в России более чем за 120 лет

Синоптики назвали уходящий год самым теплым в России более чем за 120 лет

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре с РБК заявил, что 2019 год стал стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве.

«Можно с большой долей уверенности сказать, что в Москве 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений. История длится почти 140 лет», — сказал он.

По его словам, пока рано подводить окончательные итоги года, так как в этом году еще есть 30 и 31 декабря.

В свою очередь, исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд в рамках пресс-конференции сообщил, что этот год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России и вторым по этому показателю в мире. Он отметил, что по этому показателю самым теплым годом в мировой истории стал 2016-й.

Вильфанд также заявил, что текущий год стал самым теплым для Москвы. Синоптик сообщил, что несмотря на отсутствие температурных максимумов в столице, в среднем на протяжении всего года в Москве было теплее обычного.