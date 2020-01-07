СМИ узнали о «новогоднем вирусе» в WhatsApp

Мошенники пользуются праздничными днями и распространяют через мессенджер WhatsApp «новогодний вирус», передает портал GizChina.

По его информации, злоумышленники рассылают сообщения, в которых под видом приветствия замаскированы ссылки на веб-страницы, зараженные вирусами. Чтобы прочитать послание, нужно пройти по ссылке, после чего безопасность телефона или компьютера оказывается под угрозой: так, пользователь начнет получать агрессивную рекламу, его вынудят предоставить личные данные или подпишут на нежелательные услуги.

В конце декабря 2019 года СМИ сообщили о появлении исчезающих сообщений в WhatsApp. Новая функция будет доступна для для групповых чатов. Как сообщил портал WABetaInfo, кнопка поможет автоматически удалять старые сообщения, экономя память телефона.