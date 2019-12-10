У миллионов пользователей с 2020 года перестанет работать WhatsApp

У миллионов пользователей с 2020 года перестанет работать WhatsApp

В 2020 году популярный мобильный мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, прекратит работать на миллионах мобильных устройств по всему миру. Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет о гаджетах, работающих на старых операционных системах Windows Mobile, Android и iOS. Поскольку эти операционки не предоставляют мессенджеру необходимые для развития технические возможности, их поддержка прекращается.

В частности с 31 декабря 2019 года мессенджер перестанет поддерживаться телефонами с Windows Phone. В этот же день Microsoft прекращает поддержку этой ОС десятой версии.

С 1 февраля WhatsApp не будет работать у обладателей устройств с Android версии 2.3.7 и старше, а также iOS до 8 версии включительно.

Пользователи с этими операционными системами не смогут создавать новые учетные записи в мессенджере и и проверять уже существующие.