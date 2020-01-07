Пентагон заявил о следовании «законам войны» в отношении Ирана

В вопросе ударов по культурным объектам Ирана США будут следовать «законам вооруженного конфликта», заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает Reuters.

У него спросили, значит ли это, что атаковать такие объекты не будут, поскольку подобное нападение считается военным преступлением, на что что он заявил, что «таковы законы вооруженного конфликта».

В ночь на 3 января США ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, нанеся авиаудар в районе аэропорта Багдада. Операция привела к нарастанию конфликта между Вашингтоном и Тегераном в регионе. Иран назвал случившееся «актом международного терроризма» и пообещал ответные меры. Президент США Дональд Трамп, по приказу которого была проведена операция, в свою очередь, пригрозил «очень быстро» ударить по более чем 50 культурным объектам Ирана. «Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей, а нам нельзя трогать их культурные объекты? Это так не работает», — заявил он.