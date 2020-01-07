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Гибель Сулеймани ,  
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Пентагон заявил о следовании «законам войны» в отношении Ирана

В вопросе ударов по культурным объектам Ирана США будут следовать «законам вооруженного конфликта», заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает Reuters.

У него спросили, значит ли это, что атаковать такие объекты не будут, поскольку подобное нападение считается военным преступлением, на что что он заявил, что «таковы законы вооруженного конфликта».

Трамп пригрозил ударом по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев
Политика

В ночь на 3 января США ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, нанеся авиаудар в районе аэропорта Багдада. Операция привела к нарастанию конфликта между Вашингтоном и Тегераном в регионе. Иран назвал случившееся «актом международного терроризма» и пообещал ответные меры. Президент США Дональд Трамп, по приказу которого была проведена операция, в свою очередь, пригрозил «очень быстро» ударить по более чем 50 культурным объектам Ирана. «Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей, а нам нельзя трогать их культурные объекты? Это так не работает», — заявил он.

Теги: Пентагон, Иран
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