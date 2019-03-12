ОАЭ начали выдавать иностранцам долгосрочные резидентские визы

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) разрешило выдавать определенным категориям иностранных граждан резидентские визы сроком на пять и 10 лет. Об этом сообщает Dubai Media Office.

Теперь заявку на получение таких виз могут подавать инвесторы, бизнесмены, ученые, специалист высокой квалификации и одаренные студенты.

Премьер-министр страны Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, комментируя это решение, заявил, что Эмираты останутся глобальным инкубатором для талантов и постоянным местом притяжения для первопроходцев.

ОАЭ анонсировали 10-летние резидентские визы для иностранцев в мае 2018 года. Тогда Аль Мактум заявлял, что нововведения должны вступить в силу в третьем квартале прошлого года. Однако сроки были сдвинуты на первый квартал текущего. Ранее резидентские визы в ОАЭ выдавались сроком на три года.