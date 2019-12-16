Генконсул Италии оценил шансы москвичей на пятилетний шенген

Часто путешествующие россияне смогут получить шенгенскую визу на пять лет после вступления в силу в 2020 году новых правил выдачи виз. Об этом «РИА Новости» рассказал генконсул Италии Франческо Форте.

По словам генконсула, новые правила ничего существенного не поменяют, а будут направлены на лучшую организацию внутреннего процесса.

«Будут отрегулированы периоды длительности визы — на один год, два года и пять лет. Больше не будет виз на три года или четыре. Думаю, что москвичи, которые часто путешествуют по Европе, смогут рассчитывать сразу на пятилетнюю визу», — сказал Форте.

Ранее сообщалось, что с февраля 2020 года Финляндия будет выдавать законопослушным россиянам шенгенскую визу на пять лет. Речь идет о туристах, у которых уже была двухлетняя виза Финляндии и которые не нарушали визовый режим.

В апреле Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз. Эти изменения должны упростить получение краткосрочных виз для «добросовестных путешественников». Теперь туристы смогут раньше подавать заявление на получение виз — за шесть месяцев до планируемой поездки (а не за три месяца). Кроме того, многократные визы будут выдавать на более долгий срок — до пяти лет.

