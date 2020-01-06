Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.

«Надо было еще извиниться. На всякий случай. А то Германию некому будет защищать», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее глава МИД Германии отметил, что угрожать Ираку санкциями в ответ на решение парламента страны вывести американские войска с территории республики «не очень полезно». Так он прокомментировал обещание президента США Дональда Трампа подвергнуть Багдад санкциям, «которые они никогда раньше не видели», в случае если Ирак «недружелюбно» попросит американские войска покинуть страну.

Ранее, после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, иракский парламент принял резолюцию, требующую вывести с территории государства войска США. По этому поводу Трамп заявил, что в Ираке американцы используют авиабазу, на строительство которой были потрачены миллиарды долларов, а потому не собираются уходить, пока Ирак за нее не заплатит.