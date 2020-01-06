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Аксенов назвал число посетивших Крым туристов

За 2019 год Крым посетили 7,43 млн туристов, что на 9,3% выше показателя 2018 года. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, более половины туристов — 57% — прибыли на полуостров по Крымскому мосту. Из них более 6 тыс. человек воспользовались поездами по открытому в конце года железнодорожному пути. Всего же в направлении полуострова по мосту проехало более 2,5 млн автотранспортных средств.

Крым с начала года посетили около миллиона украинских туристов
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Аксенов сообщил, что среди иностранных туристов по числу поездок в Крым лидируют украинцы — полуостров посетили порядка 1,1 млн граждан Украины. Кроме того, около 20% иностранных туристов прибыли из Белоруссии, 11% — из Казахстана, 7% — из Германии, по 4% — из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно — из Эстонии и Азербайджана. Глава Крыма указал, что на полуострове также побывали туристы из США, Китая, Таиланда и европейских стран, в том числе Швеции, Финляндии, Испании и других государств.

Глава республики рассказал, что все статистические данные о количестве отдыхающих сопоставляются с информацией о налоговых поступлениях в бюджет республики, хотя есть и теневой сектор, который не попадает в статистику.

В конце октября Аксенов сообщил, что число туристов в Крыму с начала 2019 года превысило рекордный показатель предыдущего года. Тогда он отметил, что наибольшей популярностью крымское направление пользуется среди жителей Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Теги: Крым, туризм, Сергей Аксенов
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