Аксенов заявил о рекордном количестве посетивших Крым туристов

Число туристов в Крыму с начала 2019 года превысило рекордный показатель прошлого года. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, на полуострове с января по октябрь 2019 года отдохнули 6 млн 870 тыс. человек, что на 70 тыс. человек превышает показатель 2018 года (6,8 млн туристов).

Наиболее популярно крымское направление среди жителей столицы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Приволжского и Уральского федеральных округов. Лидером среди иностранных туристов стала Украина, откуда в Крым приехали отдыхать более миллиона человек. За ней следуют Белоруссия, Казахстан и Германия.

Аксенов также отметил интерес туристов к проведению предстоящих новогодних праздников на полуострове. «В целом ряде отелей уровень бронирования превышает 70%, и с каждым днем количество заявок увеличивается», — сказал он.