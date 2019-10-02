Крым с начала года посетили около миллиона украинских туристов

С начала года Крым посетили около миллиона туристов с Украины. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, сообщает «РИА Новости».

Он отметил, что за первые восемь месяцев через пункты пропуска на полуостров прибыли 900 тыс. украинских туристов. По словам Черняка, местные курорты пользуются популярностью у украинцев в бархатный сезон, а также на новогодние праздники.

Глава комитета по туризму также отметил, что поток иностранных туристов в Крым в этом году вырос в среднем на 5%. Туристы приезжали из 159 стран мира. Так, по его словам, рост турпотока из США составил более 13% (718 человек), Германии — 7% (2,6 тыс. человек), Франции — 24% (511 человек), Италии — 17% (470 человек). Как рассказал Черняк, из Австралии на полуостров приехали 156 человек, Индии — 655 человек, Китая — 3,3 тыс.