Российский турист погиб под лавиной в Грузии

Российский турист погиб под лавиной на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии, спасатели нашли его тело, сообщает «Первый канал» грузинского телевидения со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

В ведомстве рассказали, что турист пропал в воскресенье, его искали более суток. Сейчас по этому делу проводится расследование по ст. 116 УК Грузии (причинение смерти по неосторожности).

В конце декабря в Таиланде погиб российский турист. Он умер в результате падения с шестого этажа. По данным полиции, незадолго до происшествия между двумя россиянами произошла ссора. следствие пытается установить, является смерть мужчины несчастным случаем или самоубийством.