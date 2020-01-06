Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
СМИ узнали об интересе испанского клуба к Федору Смолову Спорт, 11:14 Почему крупные компании берут на работу подростков Pro, 11:05 Российский турист погиб под лавиной в Грузии Общество, 10:57 Британская драма «1917» победила в главной номинации «Золотого глобуса» Общество, 10:54 Премия «Золотой глобус» 2020 года. Фоторепортаж Общество, 10:49  Рубль снизился к доллару и евро на Московской бирже Экономика, 10:43 МИД Германии счел бесполезными угрозы Трампа о санкциях против Ирака Политика, 10:38 «Вашингтон» впервые отыграл два гола на 60-й минуте и победил в матче НХЛ Спорт, 10:36 В Индии начались студенческие протесты после нападения на университет Общество, 10:34 Триумф Тарантино и провал Скорсезе: как прошел «Золотой глобус» Стиль, 10:26 В Австралии выделят $1,4 млрд для восстановления после лесных пожаров Общество, 10:11 Как изменится рынок торговой недвижимости в 2020 году Pro, 10:09 Двенадцать наручных часов и золотую заколку украли из квартиры в Москве Общество, 09:46 Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством Общество, 09:44
Общество ,  
0 
Российский турист погиб под лавиной в Грузии

Российский турист погиб под лавиной на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии, спасатели нашли его тело, сообщает «Первый канал» грузинского телевидения со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

В ведомстве рассказали, что турист пропал в воскресенье, его искали более суток. Сейчас по этому делу проводится расследование по ст. 116 УК Грузии (причинение смерти по неосторожности).

Шестеро немецких туристов погибли в ДТП на итальянском курорте
Общество

В конце декабря в Таиланде погиб российский турист. Он  умер в результате падения с шестого этажа. По данным полиции, незадолго до происшествия между двумя россиянами произошла ссора. следствие пытается установить, является смерть мужчины несчастным случаем или самоубийством.

Теги: Грузия, турист, смерть
Материалы по теме
В Свердловской области два пропавших туриста вернулись на базу
Общество
В Египте в ДТП с туристическим автобусом погибли шесть человек
Общество
Последние пострадавшие в ДТП в Доминикане туристы вылетели в Россию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter