В Паттайе россиянин умер в результате падения с шестого этажа. Об этом сообщает Nation Thailand.

По данным издания, информация о случившемся поступила в полицию 24 декабря в 1:00 по местному времени (21:00 мск 23 декабря). Уточняется, что погибший — 45-летний Владимир Джумок. Охранник жилого дома рассказал полиции, что слышал, как двое иностранцев ругались и кричали, а потом услышал, как кто-то упал.

Как удалось выяснить полиции, незадолго до смерти мужчины между россиянами произошла ссора из-за девушки, пишет издание. Полиция еще не установила, является смерть мужчины несчастным случаем или самоубийством. Уточняется, что тело умершего будет отправлено на вскрытие.

В посольстве России РБК подтвердили информацию о смерти россиянина. «Факт гибели подтверждаем. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сказали в посольстве. Там добавили, что, по предварительным данным от полиции, человек скончался в результате падения с высоты.

В феврале российский турист погиб в результате падения с четвертого этажа в здании аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке. По данным местных правоохранительных органов, после падения мужчину доставили в больницу, но он скончался от полученных травм. В полиции уточнили, что погибшим оказался 44-летний россиянин Михаил Синицын.