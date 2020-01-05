Шестеро немецких туристов погибли в ДТП на итальянском курорте

В итальянском курортном городке Лутаго на севере страны произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает портал Corriere Della Sera.

Инцидент в Южном Тироле в Альпах произошел в ночь на 5 января. Около 1:15 по местному времени (3:15 мск) Audi TT на высокой скорости врезался в группу молодых людей из Германии, которые стояли около дороги в ожидании автобуса после вечеринки в ночном клубе.

В результате аварии погибли шесть туристов, еще 11 получили травмы разной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу австрийского города Инсбрука. Как сообщает издание, опознание погибших и раненых затрудняет тот факт, что не все туристы знали друг друга и имели при себе документы.

Полиция арестовала 28-летнего водителя из соседней коммуны Кьенес, в крови которого, по предварительной версии, было высокое содержание алкоголя. Сейчас он находится в больнице.

Как сообщили журналистам местные жители, они давно просили власти установить на данном участке дороги камеру контроля скорости, так как автомобилисты часто разгоняются здесь до 100 км/ч и выше.