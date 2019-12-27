В Москве неизвестный украл почти 10,5 млн руб. из бизнес-центра

В Москве неизвестный украл почти 10,5 млн руб. из бизнес-центра

Полицейские завели уголовное дело после того, как неизвестный украл почти 10,5 млн руб. из офиса в бизнес-центре на северо-востоке Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным главка, кража произошла офисе, расположенном на ул. Шереметьевской в районе Марьина Роща. Заявление в полицию написал предприниматель.

Правоохранители установили, что неизвестный проник в кабинет офиса, подобрал коды к сейфу и похитил 10 млн 425 тыс. руб. Дело заведено по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере). Грабителю грозит лишение свободы на срок до десяти лет, а также штраф в размере до 1 млн руб.

Ранее в декабре двое неизвестных в медицинских масках напали на безработного мужчину в подъезде дома на юго-востоке Москвы. Они избили его и отняли сумку, в которой были 1 млн руб. и $135 тыс. Нападавшие скрылись. МВД возбудило уголовное дело.