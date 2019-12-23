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«Кинопоиск» назвал главный фильм 2019 года

Главным фильмом 2019 года, по версии пользователей «Кинопоиска», стала картина Питера Фаррелли «Зеленая книга». Об этом говорится на сайте видеосервиса.

Фильм «Зеленая книга» рассказывает основанную на реальных событиях историю о путешествии чернокожего джазового пианиста Дона Ширли и его водителя Тони Валлелонги по югу США в 1962 году.

В 2019 году картина получила премию «Оскар» как лучший фильм, а также за лучший оригинальный сценарий. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 8,3 балла. Он также занимает 101-е место в рейтинге 250 лучших фильмов по версии пользователей сервиса.

По версии пользователей «Кинопоиска», главным режиссером года стал Квентин Тарантино, который в 2019 году представил свой новый фильм «Однажды в Голливуде» с Бредом Питтом и Леонардо ДиКаприо в главных ролях. Главным зарубежным актером в этом году пользователи видеосервиса выбрали Хоакина Феникса, исполнившего роль Джокера в одноименном фильме, а главной зарубежной актрисой — Бри Ларсон, сыгравшую роль Капитана Марвел в картине «Мстители: Финал».

В 2018 году главным фильмом, по версии пользователей «Кинопоиска», стала картина Мартина МакДоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Теги: «Кинопоиск», фильм, рейтинг
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