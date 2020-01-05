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Вдова умершего от рака онколога Павленко назвала дату и место похорон

Прощание с умершим 5 января петербургским хирургом-онкологом Андреем Павленко состоится в понедельник, 6 января, в Спасо-Преображенском Соборе Санкт-Петербурга. Об этом в Facebook сообщила его вдова Анна Гегечкори.

Церемония пройдет на Преображенской площади, 1, в 13:15. Похороны доктора состоятся в 15:00 на Киновеевском кладбище на Октябрьской набережной.

Павленко умер от рака желудка утром 5 января. 1 января онколог петербургской Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И.Пирогова написал прощальное письмо.

В нем он призвал всех больных раком не сдаваться и бороться до самого конца. «Моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние два месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения, — не опускайте руки!» — написал Павленко.

Глава Минздрава Вероника Скворцова сказала, что врач-онколог помог тысячам пациентов бороться с тяжелой болезнью. Она отметила, что Павленко внес свой вклад в лечение онкологических заболеваний.

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Рак желудка в тяжелой форме хирургу диагностировали в марте 2018 года. В итоге Павленко пришлось удалить желудок, но он продолжил оперировать пациентов в Клинике высоких медицинских технологий имени Н.И.Пирогова. Также он завел видеоблог о борьбе с болезнью.

Теги: онкология, рак, смерть
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