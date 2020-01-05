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Скворцова отметила мужество умершего онколога Павленко в борьбе с раком

Глава Минздрава Вероника Скворцова направила телеграмму супруге умершего от рака врача-онколога Андрея Павленко, выразив соболезнования. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отметила министр, поданный Павленко «личный пример мужественной борьбы с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление». «Активная позиция Андрея Николаевича проявилась в его профессиональной деятельности, масштабной общественной работе», врач внес свой вклад «в общее дело борьбы с онкологическими заболеваниями», добавила Скворцова.

О смерти Андрея Павленко его жена Анна сообщила утром 5 января. Рак желудка у  Павленко, онколога петербургской клиники высоких медицинских технологий имени Н.И.Пирогова, диагностировали весной 2018 года. Несмотря на лечение,он продолжил проводить операции в клинике. Также хирург вел видеоблог, в котором сообщал о динамике болезни и борьбе с ней. 

Теги: онкология, Вероника Скворцова
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