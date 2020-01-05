Умер создавший блог о своей борьбе с раком онколог Павленко

Фото: Андрей Павленко / Facebook

Хирург-онколог Андрей Павленко умер от прогрессирующего рака желудка утром в воскресенье. Об этом в Facebook написала его жена Анна.

«Сегодня, 5 января, в 8:20 Андрея не стало», — сообщила она.

Павленко, онколог петербургской Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И.Пирогова, 1 января разместил на своей странице в Facebook прощальное письмо. Он написал, что его жизненный путь завершается, так как болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние два месяца не оставило шансов на жизнь.

«Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения, — не опускайте руки! У вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение!» — написал Павленко, отметив, что ему просто не повезло.

Спустя два дня супруга доктора прокомментировала его обращение. Она рассказала, что ей очень страшно из-за того, что она не может поддержать любимого человека. По словам Анны, Новый год Павленко встречал дома с семьей, ему ставили капельницы каждые два часа.