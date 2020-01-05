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Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз. Об этом написал в Facebook глава газотранспортной компании Сергей Макогон.

По его словам, в связи с информацией о снижении поставок газа возникает множество вопросов и спекуляций на эту тему.

«Несмотря на то что физические объемы транзита временно снизились до 35–45 млн куб. м в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн куб. м в сутки», — заявил Макогон.

Глава компании отметил, что деньги уже поступили на счета «Оператора ГТС Украины», так как услуги оказываются по предоплате.

Материал дополняется.

Теги: Украина
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