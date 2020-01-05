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Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русский провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Инцидент произошел утром 5 января. По предварительной информации, машины частично ушли под лед в пяти метрах от берега, глубина реки в этом месте достигает 1,5–2 м.

На место происшествия отправились 14 спасателей, пять единиц техники и три сотрудника полиции. По данным МЧС, некоторые водители уже смогли выехать на берег. В результате происшествия никто не пострадал.

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В январе 2018 года на Лене провалился под воду бензовоз с 20 т нефтепродуктов. На официальной переправе действовало ограничение в 5 т, поэтому водитель решил пересечь реку в другом месте. Мужчине удалось спастись, после чего он вызвал автокран, чтобы поднять бензовоз, однако тот тоже ушел под лед. На месте происшествия произошел разлив нефтепродуктов. Толщина льда на реке тогда составляла лишь 30 см.

Теги: Владивосток, остров Русский, автомобили
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