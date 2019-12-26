Прокуратура начала проверку после провала двух КАМАЗов под лед в Якутии

Прокуратура начала проверку после провала двух КАМАЗов под лед в Якутии

Прокуратура Якутии начала проверку после того, как в Жиганском районе республики два КАМАЗа провалились под лед на реке Лена. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, в результате погибли два человека. В ведомстве сообщили, что машины двигались в составе колонны из Якутска в поселок Кюсюр.

«Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава сообщает, что в результате также пострадали два человека. Их госпитализировали в хирургическое отделение Жиганской центральной районной больницы. «У обоих зафиксированы обморожения начальной степени», — сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что женщина находится в удовлетворительном состоянии, а мужчина — в состоянии средней степени тяжести. Он жалуется на боли в стопах. В ведомстве заявили, что пострадавший получает необходимое лечение в полном объеме.