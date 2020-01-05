Врачи назвали безопасную порцию колбасы

Есть колбасу следует в умеренном количестве: так, «два тоненьких кусочка жирной сырокопченой колбасы» не навредят организму, сообщил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян, передает «РИА Новости».

По его словам, безопасность питания человека нужно рассматривать в целом, а не только опираясь на один продукт в рационе. Выбор еды при этом следует соотносить и со своей нагрузкой: если человек ведет активный образ жизни, то колбаса может послужить ему источником энергии, добавил Тутельян.

По словам профессора кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Алексея Буеверова, если есть колбасу пару раз в неделю, это не навредит. Но при этом заменять ей натуральное мясо не стоит: между постоянным употреблением колбасы и развитием рака желудка есть определенная связь, предупредил он.

Ранее эксперты Роскачества посоветовали, как выбрать хорошую колбасу. Так, «Докторская» должна стоить не менее 700 руб. за килограмм из-за ингредиентов в составе и наценки производителя, при этом в ней не должно быть крахмала, клетчатки и мяса птицы. В колбасе могут быть определенные добавки с буквой «Е» — фиксатор окраски нитрит натрия (Е250) и антиокислитель (Е300 или Е301), которые делают продукт безопасным, добавили эксперты.