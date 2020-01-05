Более 20 кадетов погибли при авиаударе по военному колледжу в Триполи

Более 20 кадетов погибли при авиаударе по военному колледжу в Триполи

Как минимум 28 человек погибли, 18 получили ранения в результате авиаудара по военному колледжу в Триполи, передает Arabi21 со ссылкой на ливийские власти.

По их данным, к нападению причастны сторонники командующего ливийской национальной армией фельдмаршала Халифа Хафтара.

После авиаудара председатель Верховного госсовета Халед аль-Мишри потребовал президента разорвать отношения со странами, которые поддерживают Хафтара, в том числе с Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами, и сформировать «военное правительство».

Верховный государственный совет Ливии назвал случившееся «гнусным преступлением» и сравнил его со взрывом бомбы возле лагеря полиции в 2016 году. Тогда погибли более 60 человек, ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).