При пожаре в Ставрополье погибли трое взрослых и ребенок

При пожаре в Ставрополье погибли трое взрослых и ребенок

В Ставропольском крае ночью 4 января произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Информация о возгорании в селе Горькая Балка в Советском городском округе поступила в экстренные службы в 00:50 по местному времени (совпадает с московским). Спустя полчаса его удалось локализовать на площади 30 кв. м, а в 03:40 — ликвидировать.

К тушению привлекались 23 человека и десять единиц техники. По уточненным данным, в результате происшествия погибло четыре человека, среди которых один ребенок.

Сейчас причины возгорания устанавливаются.