Общество , 04 янв, 10:56
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При пожаре в Ставрополье погибли трое взрослых и ребенок
В Ставропольском крае ночью 4 января произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Информация о возгорании в селе Горькая Балка в Советском городском округе поступила в экстренные службы в 00:50 по местному времени (совпадает с московским). Спустя полчаса его удалось локализовать на площади 30 кв. м, а в 03:40 — ликвидировать.
К тушению привлекались 23 человека и десять единиц техники. По уточненным данным, в результате происшествия погибло четыре человека, среди которых один ребенок.
Сейчас причины возгорания устанавливаются.