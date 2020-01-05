Telegram отказалась раскрыть судьбу полученных в ходе ICO $1,7 млрд

Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в качестве свидетеля даст показания в суде в Дубае о судьбе $1,7 млрд, полученных от инвесторов на создание собственной криптовалюты, следует из документов комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленных в федеральный окружной суд в Нью-Йорке.

Ранее компания предоставила лишь часть финансовой информации, касающейся продажи токенов Gram, не указав, в частности, сколько средств было потрачено на создание блокчейн-платформы и на что пошли оставшиеся деньги.

В начале 2018 года Telegram объявила о планах запустить блокчейн-платформу для криптовалюты Gram. Telegram Group Inc. и ее «дочка» TON Issuer продали 2,9 млрд токенов и привлекли $1,7 млрд, следовало из материалов компании.

В октябре 2019 года SEC заявила, что компания провела ICO токенов Gram без необходимой регистрации, и добилась временного запрета в отношении Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. В ноябре Telegram попросила американский суд отклонить соответствующий иск против нее, отметив, что компания не нарушила законодательства США, поскольку Gram не является ценной бумагой.