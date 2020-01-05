Минюст предложил уголовное наказание за отказ передать ребенка

Минюст разрабатывает поправки в Уголовный кодекс России, предусматривающие уголовное наказание за отказ передать ребенка другому родителю или органам опеки по решению суда, говорится в плане законопроектной деятельности кабмина на 2020 год.

Правительству законопроект представят в декабре 2020 года, на рассмотрение Госдумы его могут внести в марте 2021-го. Изменения коснутся ст. 315 УК о неисполнении решения суда, максимальное наказание по которой составляет два года лишения свободы.

Ранее в МВД предложили разрешить полицейским временно изымать детей из семьи, если им угрожает опасность. Однако подобная мера не должна повлечь за собой лишение родительских прав, добавили в ведомстве.