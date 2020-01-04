Российские военные за год обнаружили более 70 ракетных пусков

Российские военные за год обнаружили более 70 ракетных пусков

Космические войска России за 2019 год обнаружили более 70 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, говорится в сообщении Минобороны.

За предупреждение о ракетном нападении отвечают радиолокационные станции «Воронеж», которые находятся в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. Еще две станции планируется установить в Мурманской области и Коми, сообщили в ведомстве.

В конце ноября российские военные провели испытания межконтинентальной ракеты «Тополь». Ее запустили с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Как сообщили в Минобороны, ракета преодолела 3 тыс. км и поразила условную цель на казахстанском полигоне Сары-Шаган.

На 2020 год запланировано шесть пусков межконтинентальных баллистических ракет, сообщили в Ракетных войсках стратегического назначения. Пять ракет при этом запустят с космодрома Плесецк.