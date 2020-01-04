Савченко назвала способ остановить «гниение» Украины

Спасти Украину от «гниения» может установление авторитарного режима в стране, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «112».

По ее мнению, Украину уничтожает не «гнилая» гражданская война в Донбассе, завершения которой при этом хотят не все украинцы, а «процесс гниения» в самой стране. Общество «убивают» низким уровнем жизни, голодом и плохой медициной, и государство не поддерживает в должной мере своих граждан. «Мы просто вымираем, самоуничтожаемся. Процесс гниения страны — это даже хуже, чем горячая война», — заявила Савченко.

Самое верное решение в сложившейся ситуации — решить ее с помощью «железного кулака», заявила Савченко. «Если мы хотим сейчас закончить войну, навести порядок в обществе <...>, то сейчас самое время авторитаризма», — сказала она.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил Савченко, что Украина сейчас разделена на три части, каждая из которых имеет собственные интересы и разные историю и менталитет. В ответ экс-депутат Рады возразила, что «ДНК крови» у украинцев все же одинаковая.