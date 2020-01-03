Кравчук заявил Савченко о трех Украинах с разными ДНК

Украина сейчас разделена на три части, у каждой из которых свои собственные интересы. Об этом в интервью бывшему депутату Верховной Рады Надежде Савченко заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, Украина — «страна разных интересов». И внутри нее есть «три маленьких Украины», которые представлены западной частью, юго-восточной и центральной. «Разные исторические корни, разные ментальности, разная историческая память», — сказал Кравчук в эфире передачи «Каждый из нас президент» на телеканале ZIK.

Надежда Савченко поспорила с ним, указав, что «ДНК крови» у украинцев все же одинаковая. Но Кравчук не согласился с ней, сказав, что в определенных условиях у жителей разных частей страны ДНК проявляется по-разному, что и позволяет говорить о том, «что мы отличаемся». В качестве примера он привел депутатов Верховной рады, которые приходят в парламент, спорят, и противоречия между ними становятся очевидны.

В сентябре бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что отсутствие баланса интересов разных регионов страны является главной ошибкой украинских политиков. Он отметил, что экс-президент Петр Порошенко, будучи главой государства, преследовал стратегические цели одного региона и пытался их распространить на всю страну.

Леонид Кравчук стал первым президентом Украины и руководил страной с 1991 по 1994 год. В Беловежской пуще вместе с президентом РСФСР Борисом Ельциным и председателем Верховного совета Республики Беларусь Станиславом Шушкевичем подписал соглашение о создании СНГ, означавшее распад СССР.