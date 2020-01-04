В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша

Обладатель выигрышного билета лотереи «Столото» на миллиард рублей сможет забрать свой приз в течение полугода. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу распространителя государственной лотереи.

В «Столото» отметили, что при уважительной причине задержки срок получения выигрыша могут увеличить до трех лет.

О том, что житель Москвы стал обладателем рекордного джек-пота в один миллиард рублей рамках розыгрыша новогоднего тиража лотереи «Русское лото», стало известно 1 января.

Данный выигрыш является самым большим в истории российских государственных лотерей.

Позже сообщалось, что билет № 131626314944 был приобретен в подмосковном селе Юдино 13 декабря за несколько минут до закрытия точки продаж. Он стоил 100 руб.