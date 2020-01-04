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В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша

Обладатель выигрышного билета лотереи «Столото» на миллиард рублей сможет забрать свой приз в течение полугода. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу распространителя государственной лотереи.

В «Столото» отметили, что при уважительной причине задержки срок получения выигрыша могут увеличить до трех лет.

О том, что житель Москвы стал обладателем рекордного джек-пота в один миллиард рублей рамках розыгрыша новогоднего тиража лотереи «Русское лото», стало известно 1 января.

Данный выигрыш является самым большим в истории российских государственных лотерей.

Позже сообщалось, что билет № 131626314944 был приобретен в подмосковном селе Юдино 13 декабря за несколько минут до закрытия точки продаж. Он стоил 100 руб.

До сих пор победитель лотереи не вышел на связь. Чтобы получить свой приз, победитель должен приехать с паспортом и билетом в лотерейный центр «Столото». Сумму за вычетом 13-процентного подоходного налога переведут на его счет в течение полугода.

Теги: «Столото», выигрыш, миллиард
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