Москвич выиграл в новогоднем розыгрыше лотереи 1 млрд руб.

Житель Москвы выиграл в лотерею 1 млрд руб., говорится в сообщении пресс-службы «Столото», поступившем в РБК. Он победил в рамках розыгрыша новогоднего тиража лотереи «Русское лото».

В «Столото» отметили, что сумма выигрыша стала рекордной в истории российских государственных лотерей. Билет был куплен в Москве за 100 руб., имя победителя пока не известно.

В пресс-службе также отметили, что всего в праздничном тираже участвовало более 53 млн билетов, что стало рекордом за историю «Русского лото».

Как отмечается на сайте телеканала НТВ, победителем лотереи стал москвич, который приобрел билет с номером 131626314944.