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Москвич выиграл в новогоднем розыгрыше лотереи 1 млрд руб.

Житель Москвы выиграл в лотерею 1 млрд руб., говорится в сообщении пресс-службы «Столото», поступившем в РБК. Он победил в рамках розыгрыша новогоднего тиража лотереи «Русское лото».

В «Столото» отметили, что сумма выигрыша стала рекордной в истории российских государственных лотерей. Билет был куплен в Москве за 100 руб., имя победителя пока не известно.

В пресс-службе также отметили, что всего в праздничном тираже участвовало более 53 млн билетов, что стало рекордом за историю «Русского лото».

Как отмечается на сайте телеканала НТВ, победителем лотереи стал москвич, который приобрел билет с номером 131626314944.

Большой куш: самые крупные лотерейные выигрыши в истории
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В сентябре москвич победил в лотерее «Гослото «4 из 20», угадав все числа выигрышной комбинации в первом и во втором полях билета. Счастливый купон принес ему более 286 млн руб., а билет был куплен за 200 руб.

Согласно исследованию холдинга «Ромир», проведенному в июне 2019 года, большинство россиян (25%) в случае выигрыша в лотерею $1 млн потратили бы его на образование или медицину. 24% опрошенных купили бы недвижимость, машину или другое предметы роскоши, а 18% респондентов положили бы деньги в банк, чтобы жить на проценты.

Теги: лотерея, выигрыш
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