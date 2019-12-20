Лукашенко назвал «колоссальным» прогресс в сотрудничестве с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «колоссальном прогрессе» в экономическом сотрудничестве с Россией. Об этом он сказал на двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

В качестве примера он привел работу компании «Белоруснефть», которая добывает нефть в России совместно с другими компаниями.

Кроме того, Лукашенко отметил единство таможенной зоны и вооруженных сил России и Белоруссии, а также эффективную работу в обеспечении воздушных перевозок между странами.

«Поэтому в принципе с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли», — подытожил он.

20 декабря в Петербурге проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Владимир Путин на встрече с Лукашенко заявил о «значительных результатах работы» в рамках исполнения договора о Союзном государстве, при этом подчеркнул, что многие пункты договора остаются неисполненными.