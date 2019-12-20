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Лукашенко назвал «колоссальным» прогресс в сотрудничестве с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «колоссальном прогрессе» в экономическом сотрудничестве с Россией. Об этом он сказал на двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

В качестве примера он привел работу компании «Белоруснефть», которая добывает нефть в России совместно с другими компаниями.

Кроме того, Лукашенко отметил единство таможенной зоны и вооруженных сил России и Белоруссии, а также эффективную работу в обеспечении воздушных перевозок между странами.

«Поэтому в принципе с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли», — подытожил он.

20 декабря в Петербурге проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Владимир Путин на встрече с Лукашенко заявил о «значительных результатах работы» в рамках исполнения договора о Союзном государстве, при этом подчеркнул, что многие пункты договора остаются неисполненными.

Так, 7 декабря Лукашенко приезжал на переговоры с Путиным, чтобы, по словам президента, разобраться в вопросах дальнейшей интеграции Союзного государства. Как отмечал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, на переговорах стороны достигли прогресса по ряду направлений, включая сельское хозяйство, связь, таможенные вопросы, а также регулирование нефтяного рынка.
 

Теги: Александр Лукашенко, Союзное государство, Белоруссия, Россия
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