В Ираке опровергли информацию об авиаударе по медицинскому конвою

В Ираке опровергли информацию об авиаударе по медицинскому конвою

Шиитское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» опровергло опубликованную ранее информацию о нанесении авиаудара по колонне автомобилей с медиками к северу от Багдада. Об этом сообщает Sky News Arabia.

«Медицинский конвой в Таджи не пострадал от воздушного удара США», — говорится в сообщении.

Телеканал сообщает, что вооруженные силы Ирака также отрицают нанесение американской коалиции ударов по автоколонне медиков в районе Таджи.

Ранее официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Майлс Кэггинс заявил, что Вашингтон не наносил в последние дни ударов к северу от Багдада около лагеря Таджи.