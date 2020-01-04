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В Ираке опровергли информацию об авиаударе по медицинскому конвою

Шиитское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» опровергло опубликованную ранее информацию о нанесении авиаудара по колонне автомобилей с медиками к северу от Багдада. Об этом сообщает Sky News Arabia.

«Медицинский конвой в Таджи не пострадал от воздушного удара США», — говорится в сообщении.

Телеканал сообщает, что вооруженные силы Ирака также отрицают нанесение американской коалиции ударов по автоколонне медиков в районе Таджи.

Ранее официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Майлс Кэггинс заявил, что Вашингтон не наносил в последние дни ударов к северу от Багдада около лагеря Таджи.

Коалиция США опровергла нанесение авиаударов к северу от Багдада
Политика

О том, что колонна автомобилей подверглась атаке к северу от Багдада, стало известно ночью 4 января. Говорилось о шести погибших. Телеканал Al Sumaria сообщал, что удар был нанесен в районе стадиона «Таджи».

Reuters со ссылкой на заявление шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» писал, что в машинах передвигались медики, а сообщения о гибели лидеров ополчения не соответствуют действительности.

Теги: Ирак, Багдад, авиаудар
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