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В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7

Компания Microsoft прекратит техническую поддержку операционной системы Windows 7 с 14 января 2020 года. Об этом говорится в заявлении технической поддержки компании. 

У пользователей есть десять дней на то, чтобы успеть обновить устаревшую операционную систему.

Как пояснили в компании, после окончания поддержки Windows 7, компьютер не перестанет работать. В частности, с этого дня компания прекратит предоставлять техническую поддержку, а также будут недоступны обновления программного обеспечения и обновления и исправления системы безопасности.

Несмотря на это, пользователи Windows 7 смогут продолжить использование операционной системы. В компании отметили, что без обновлений программного обеспечения и системы безопасности компьютеры могут подвергнуться повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО.

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Windows 7 поступила в продажу 22 октября 2009 года, придя на замену платформам Vista и Windows XP.  За этот срок эта операционная система стала одной из самых популярных в мире. 

В марте 2019 года Microsoft объявила о планах прекратить поддержку Windows 7.

Теги: Microsoft, Windows 7
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