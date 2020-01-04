В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7

Компания Microsoft прекратит техническую поддержку операционной системы Windows 7 с 14 января 2020 года. Об этом говорится в заявлении технической поддержки компании.

У пользователей есть десять дней на то, чтобы успеть обновить устаревшую операционную систему.

Как пояснили в компании, после окончания поддержки Windows 7, компьютер не перестанет работать. В частности, с этого дня компания прекратит предоставлять техническую поддержку, а также будут недоступны обновления программного обеспечения и обновления и исправления системы безопасности.

Несмотря на это, пользователи Windows 7 смогут продолжить использование операционной системы. В компании отметили, что без обновлений программного обеспечения и системы безопасности компьютеры могут подвергнуться повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО.

Windows 7 поступила в продажу 22 октября 2009 года, придя на замену платформам Vista и Windows XP. За этот срок эта операционная система стала одной из самых популярных в мире.

В марте 2019 года Microsoft объявила о планах прекратить поддержку Windows 7.