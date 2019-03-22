Microsoft прекратит поддержку Windows 7

После 14 января 2020 года операционная система Windows 7 перестает обновляться, а техподдержка Microsoft перестанет ее обслуживать. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге. Выпустив операционную систему в 2009 году, корпорация обязалась поддерживать ее на протяжении 10 лет.

Корпорация порекомендовала своим клиентам отказаться от использования устаревшей Windows 7 и перейти на Windows 10. Как объяснили в блоге Microsoft, после прекращения поддержки операционная система продолжит работать, но компьютеры на Windows 7 станут более уязвимыми для вирусов и других атак.

Выпущенная в 2009 году Windows 7 до недавнего времени была популярнее, чем более новые операционные системы от Microsoft. Согласно исследованию NetMarketshare, Windows 10, вышедшая в 2015 году, смогла обогнать своего предшественника только в ноябре 2018 года. Сейчас Windows 7 используют 37% всех пользователей ПК, а 10 версию — 40%.