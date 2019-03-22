Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,21 0,34 EUR Бирж. 72,57 -0,06 Brent 67,21 -1,58% USD Нал. 64,61 63,71 EUR Нал. 73,06 72,20 USD ЦБ 63,77 0,03 EUR ЦБ 72,59 -0,20 EUR/USD 1,1305 -0,0065 BTC/USD Бирж. 4 048,13 3,23 IMOEX 2 495,21 -0,50% RTSI 1 224,33 -1,08% DJIA 25 962,51 0,84% Nasdaq 7 838,96 1,42%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 63,77 (+0,03) Quote, 12:19
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 72,59 (-0,2) Quote, 12:19
Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы Политика, 13:15 Кабмин внес в Думу уточняющий постановку диагноза «наркомания» проект Общество, 13:14 Бизнес на модном тренде: как адаптировать стратегию к переменам РБК и «Билайн» Бизнес, 13:12 В ВОЗ опровергли существование нормы употребления воды Общество, 12:55 Аналитики Morgan Stanley предсказали ослабление доллара в этом году Финансы, 12:51 Полиция нашла более 40 кг наркотиков в гараже на юге Москвы Общество, 12:49 Закрытый опрос показал низкий рейтинг власти перед отставкой главы Алтая Политика, 12:46 СМИ назвали дату следующего боя и соперника Тайсона Фьюри Спорт, 12:45 Современное экотопливо: экспортируем то, что раньше сжигали Партнерский материал, 12:40 Bitmain разместит 200 тыс. майнеров в Китае: как это повлияет на рынок Крипто, 12:35 Оператор с миллиардом абонентов: как China Mobile заработала $17,6 млрд Quote, 12:35 Microsoft прекратит поддержку Windows 7 Технологии и медиа, 12:31 Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом РБК и «Билайн» Бизнес, 12:29 Как перестать срываться и стать счастливым Спецпроект РБК PINK, 12:25
Технологии и медиа ,  
0 
Microsoft прекратит поддержку Windows 7

После 14 января 2020 года операционная система Windows 7 перестает обновляться, а техподдержка Microsoft перестанет ее обслуживать. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге. Выпустив операционную систему в 2009 году, корпорация обязалась поддерживать ее на протяжении 10 лет.

Корпорация порекомендовала своим клиентам отказаться от использования устаревшей Windows 7 и перейти на Windows 10. Как объяснили в блоге Microsoft, после прекращения поддержки операционная система продолжит работать, но компьютеры на Windows 7 станут более уязвимыми для вирусов и других атак.

Бизнес
Microsoft назвал Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта

Выпущенная в 2009 году Windows 7 до недавнего времени была популярнее, чем более новые операционные системы от Microsoft. Согласно исследованию NetMarketshare, Windows 10, вышедшая в 2015 году, смогла обогнать своего предшественника только в ноябре 2018 года. Сейчас Windows 7 используют 37% всех пользователей ПК, а 10 версию — 40%.


 
Теги: Microsoft, Windows 7
Материалы по теме
Microsoft назвал Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта
Бизнес
СМИ узнали о требовании к Microsoft отказаться от контракта с армией США
Технологии и медиа
Microsoft заявила об атаках связанных с Москвой хакеров на объекты в ЕС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter