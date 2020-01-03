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ООН предостерегла от «еще одной войны в заливе» из-за убийства Сулеймани

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом говорится в официальном заявлении Гутерриша, передает Reuters.

По словам генсека ООН, лидеры стран должны проявлять максимальную сдержанность в отношении друг друга, так как «мир не может позволить себе еще одну войну в Персидском заливе».

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Так в ООН отреагировали на убийство командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Касема Сулеймани в результате авиаудара военнослужащими США. Пентагон сообщил, что операция была проведена по указанию американского президента Дональда Трампа в «оборонительных» целях. В ответ на это власти Ирана пообещали «суровую месть» США и назвали произошедшее терроризмом.

Позднее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре совместно с французским коллегой Эмманюэлем Макроном выразили озабоченность в связи с убийством военачальника, констатировав, что «эта акция может серьезно обострить ситуацию в регионе».

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