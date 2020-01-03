Болтон назвал убийство Сулеймани первым шагом к смене режима в Иране

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон поблагодарил всех причастных к убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, это был «долго готовившийся решающий удар по злонамеренным действиям иранского подразделения «Аль-Кудс» по всему миру. Болтон выразил надежду, что ликвидация Сулеймани станет «первым шагом к смене режима в Тегеране».

В ночь на 3 января возле аэропорта Багдада ударом США был убит глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В Пентагоне взяли на себя ответственность за нанесенный авиаудар, заявив, что действовали по указанию американского президента Дональда Трампа в «оборонительных целях». Накануне в Багдаде прошли антиамериканские демонстрации, инициаторами которых в Вашингтоне назвали проиранские силы.

В ответ на убийство в Тегеране пообещали принять меры в адрес США. МИД России и власти Ирака указали на то, что операция США прошла без правовых оснований и является нарушением условий присутствия войск страны в стране.