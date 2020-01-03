В Белоруссии исключили дефицит после прекращения поставок нефти из России

В Белоруссии исключили дефицит после прекращения поставок нефти из России

В Белоруссии не ожидается дефицит топлива из-за прекращения поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Об этом заявил «Интерфаксу» заместитель гендиректора «Белоруснефти» по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции Сергей Каморников.

По его словам, все заправочные станции сети ПО «Белоруснефть» работают в штатном режиме. Он пояснил, что у компании имеются достаточные запасы всех видов топлива, которые должны обеспечить заправки в течение десяти дней.

С 1 января Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию. Загрузка мощностей НПЗ была снижена до минимального значения, отмечали в концерне «Белнефтехим».

В «Транснефти» объяснили, что к началу года российские нефтяные компании не подали заявки на прокачку сырья. Также сообщалось, что белорусские НПЗ хранят запасы, которых должно хватить на 20 дней.