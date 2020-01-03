Подорвавшийся на петарде житель Омска попал на видео

В новогоднюю ночь житель Омска пострадал при взрыве петарды в руках. Видеозапись происшествия публикует местный портал «Город55».

Инцидент произошел во дворе дома № 13/3 по улице Крупской. На кадрах видно, как посередине дворовой площадки стоит группа людей. Один из них отбегает в сторону, через пару секунд у него в руках взрывается фейерверк.

После этого мужчина оказался лежащим на земле. К нему подбегают стоявшие в стороне люди.

По данным портала, петарда не нанесла серьезных травм: мужчине помогли подняться, после чего он самостоятельно покинул место происшествия. Автор видеозаписи отметил, что скорую помощь омичу не вызывали.