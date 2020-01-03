В реанимацию доставили упавшего в Москву-реку около Кремля мужчину

В реанимацию доставили упавшего в Москву-реку около Кремля мужчину

Спасатели вытащили из Москвы-реки в районе Кремлевской набережной молодого человека 25 лет. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По информации телеканала, мужчина случайно упал в воду с Большого каменного моста — он был пьян, неудачно облокотился на парапет и свалился в реку.

Сотрудники МЧС подняли его на борт катера и отвезли к пристани в Парке Горького. Там его передали прибывшим на место медикам скорой помощи. Врачи доставили мужчину в одну из столичных клиник, известно, что он получил травмы и находится в реанимации.

13 декабря 30-летний мужчина спрыгнул с Большого каменного моста и попытался уплыть в сторону храма Христа Спасителя. Из воды его пришлось вытаскивать спасателям в гидрокостюмах.

На вопрос о причинах своего поступка мужчина ответил, что ему захотелось поплавать.