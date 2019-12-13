Сотрудники МЧС спасли мужчину из Москвы-реки

Спасатели достали мужчину из Москвы-реки в районе Большого Каменного моста и передали его наряду скорой помощи, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Расчет 44-й пожарно-спасательной части в районе Большого Каменного моста спас с поверхности акватории Москва-реки мужчину», — заявили РБК в пресс-службе.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы сообщает, что мужчина прыгнул в воду с Большого Каменного моста и пытался плыть в сторону храма Христа Спасителя. Спасатели в гидрокостюмах извлекли его из воды. В ответ на вопрос о причинах поступка 30-летний мужчина заявил, что ему захотелось поплавать.

Похожий случай произошел в столице в конце октября. Тогда спасатели вытащили неизвестного из Москвы-реки рядом с храмом Христа Спасителя.

