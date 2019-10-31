Спасатели достали мужчину из Москвы-реки рядом с храмом Христа-Спасителя

Спасатели достали мужчину из Москвы-реки рядом с храмом Христа-Спасителя

Работники спасательной службы вытащили неизвестного из Москвы-реки рядом с храмом Христа-Спасителя. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Рядом с домом 6 по Берсеневской набережной в воде был человек, поисково-спасательным катером он был из воды извлечен и передан медикам для осмотра», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

22 сентября на Москве-реке в районе Строгино перевернулась яхта с пассажирами, пострадали пять человек.